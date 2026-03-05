Реклама

01:26, 5 марта 2026Мир

«Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

Путин допустил прекращение поставок российского газа в Европу в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. Такое развитие событий допустил президент РФ Владимир Путин в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки. Он добавил, что в этом шаге нет политической подоплеки.

Все равно они [Европа] планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А сейчас открываются другие рынки. И может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться

Владимир Путинпрезидент РФ

Путин назвал надежных партнеров России в ЕС

Россия продолжит поставлять энергоресурсы тем странам Европейского союза (ЕС), которые являются надежными контрагентами Москвы, заверил президент РФ. «Мы будем работать именно в таком режиме с теми нашими партнерами, которые сами являются надежными нашими контрагентами, с такими, например, как в Восточной Европе, как Словакия, как Венгрия. Поставляем туда энергоносители наши, и нефть, и газ», — сообщил он. Путин подчеркнул, что РФ будет поставлять энергоресурсы в эти страны в том случае, если их руководство продолжит проводить текущую политику и оставаться надежными партнерами России.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет на случай, если Москва перекроет газопроводы. «Россия может прекратить поставки газа в Европу. По любым вопросам обращайтесь к Урсуле фон дер Ляйен, Кайе Каллас и другим русофобам», — отметил дипломат.

Путин высказался об угрозах для российского газа

Путин сообщил о готовящихся подрывах российских газопроводов, назвав это опасной игрой со стороны Украины. «По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Это очень опасная игра, особенно сегодня», — предупредил он. Российский лидер подчеркнул, что в подготовке подрывов принимают участие представители спецслужб западных стран. По его словам, Москва уже уведомила Турцию о готовящихся терактах.

Также он высказался о нападении на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море 3 марта. Судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами вблизи территориальных вод Мальты. «Это террористическая атака. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — сказал российский лидер. Ранее Минтранс РФ расценил атаку на гражданское судно как акт международного терроризма и морского пиратства.

