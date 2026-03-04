Реклама

00:10, 5 марта 2026

Дмитриев дал совет при остановке поставок газа Россией в Европу

Дмитриев призвал обращаться к властям ЕС при остановке поставок РФ газа в Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В случае, если Россия остановит поставки газа в Европу, следует обращаться с вопросами к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас. Об этом на своей странице в X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. По любым вопросам обращайтесь к Урсуле [фон дер Ляйен], Кайе [Каллас] и другим русофобам», — отметил Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас.

Ранее Дмитриев призвал Европейский союз искупить вину перед Россией. Так он отреагировал на заявление министра энергетики Норвегии Терье Осланна о том, что конфликт на Ближнем Востоке может возобновить дискуссии в ЕС об импорте российского газа.

