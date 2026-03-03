Реклама

16:34, 3 марта 2026

Спецпредставитель Путина призвал ЕС искупить вину перед Россией

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X призвал Европейский союз (ЕС) искупить вину перед Россией. Так он прокомментировал заявление министра энергетики Норвегии Терье Осланна о том, что конфликт на Ближнем Востоке может возобновить дискуссии в ЕС об импорте российского газа.

«Сначала искупите вину. Затем увольте Урсулу [фон дер Ляйен] и Каю [Каллас] за принятые ими неверные решения и созданные риски», — написал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что стоимость природного газа в Европе взлетела на фоне операции Израиля и США в Иране. В начале биржевых торгов в понедельник газовые фьючерсы поднимались в цене почти на 28 процентов.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью союзников стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в странах Персидского залива.

