Путин назвал надежных партнеров России в ЕС

Путин: Россия продолжит поставлять нефть и газ Венгрии и Словакии

Россия продолжит поставлять энергоресурсы тем странам Европейского союза (ЕС), которые являются надежными контрагентами Москвы, включая Венгрию и Словакию. Об этом в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы будем работать именно в таком режиме с теми нашими партнерами, которые сами являются надежными нашими контрагентами, с такими, например, как в Восточной Европе, как Словакия, как Венгрия. Поставляем туда энергоностители наши, и нефть, и газ», — сообщил он.

Глава государства подчеркнул, что РФ будет поставлять энергоресурсы в эти страны в том случае, если их руководство продолжит проводить текущую политику и оставаться «надежными партнерами» России.

Ранее Путин допустил прекращение поставок газа в Европу «прямо сейчас». «Все равно они планируют через месяц ввести ограничения. Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок», — сказал президент.