В России призвали вооружить танкеры после угроз ЕС

Депутат Журавлев: Планы ЕС по захвату российских танкеров в Средиземном море — пиратство

Планы Евросоюза (ЕС) по захвату российских танкеров в Средиземном море на фоне роста цен на нефть — простое пиратство, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он предложил отвечать на подобные заявления силой.

«Захват танкеров — обыкновенное пиратство, которое противоречит всем международным нормам. Отвечать на него надо соответствующим образом: снабжая наиболее значимые суда хотя бы минимальным вооружением», — заявил депутат.

Он напомнил, что ни одно судно НАТО не решилось напасть на российские танкеры в Ла-Манше, пока их сопровождал военный корабль «Адмирал Григорович».

По словам Журавлева, альянс пользуется беззащитностью гражданского флота и немедленно отступает, если видит прямую демонстрацию силы.

«Иными способами с этими пиратами нового времени нам не совладать», — заключил парламентарий.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС разрешил военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть.

