На идущих из России танкерах заметили вооруженную охрану. От кого пытаются защититься моряки в Балтийском море?

ВМС Швеции: На идущих из РФ танкерах замечена вооруженная охрана

На борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. Об этом сообщил начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович.

По его словам, люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками каких-либо частных охранных компаний. Также он рассказал, что Россия в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем и Финским заливом, на пути следования танкеров практически постоянно присутствуют боевые корабли РФ.

Петкович отметил, что эти факты не должны становиться поводом для беспокойства. Однако для контроля за ситуацией шведские военные моряки вынуждены постоянно вести наблюдение.

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

В Европе предложили задерживать российские суда

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон предложил профильным ведомствам европейских стран задерживать российские танкеры в море и останавливать их на недели, чтобы сорвать поставки сырья. Таким образом, считает он, можно обрушить российский нефтеэкспорт и нанести серьезный удар по бюджету Москвы. Реализовывать эту меру, отметил Макрон, следует «в тесном сотрудничестве с НАТО».

За день до этого ВМС Франции задержали танкер Boracay под флагом Бенина, солдаты высадились на палубу судна. Французские власти подозревали танкер в принадлежности к так называемому «теневому флоту» России. Затем стало известно о задержании двух членов экипажа танкера.

Страны НАТО уже пытались задерживать суда на пути в Россию

Вечером 14 мая корабли ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Эстонцы хотели заставить судно войти в их территориальные воды. Когда экипаж не поддался, военные начали запугивать судно тараном и пытались высадить на него десант с вертолетов.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вскоре над танкером появился российский истребитель Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Самолет отогнал всех неприятелей от судна. После этого Таллин заявил, что в тот же день российский истребитель якобы на одну минуту вторгался в воздушное пространство Эстонии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на провокационные действия Запада. Он указал, что в ряде акваторий, в том числе на Балтике, страны Европы, предпринимают очень большое количество мероприятий, которые не способствуют свободе торгового судоходства.