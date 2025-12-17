Реклама

01:56, 17 декабря 2025

Шведские военные заметили важное изменение на идущих из России танкерах

ВМС Швеции: На идущих из РФ танкерах появились вооруженные люди
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

На борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. Об этом сообщил начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович, передает SVT Nyheter.

По его словам, люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками каких-либо частных охранных компаний. Также он рассказал, что Россия в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем и на пути следования танкеров практически постоянно присутствуют боевые корабли РФ.

14 мая стало известно, что ВМС Эстонии при поддержке польской авиации попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, шедший в порт России под флагом Габона. Как стало известно позже, попытку задержания корабля пресек российский истребитель Су-35.

