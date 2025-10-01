Франция задержала двух членов экипажа танкера якобы «теневого флота» России

BFMTV: Франция задержала двух членов экипажа остановленного у ее берегов танкера

Франция задержала двух членов экипажа танкера Boracay под флагом Бенина, который приписывают якобы «теневому флоту» России. Об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что речь идет о капитане и его помощнике. Танкер был остановлен у берегов Франции, два члена команды доставлены на допрос в морскую жандармерию в связи с расследованием, начатым прокуратурой французского Бреста.

Франция проверяет танкер, стоящий на якоре у Сен-Назера, на предмет нарушения морского права. Национальность и иные сведения о задержанных не раскрываются.

Французские вооруженные силы 1 октября были замечены на палубе танкера, якобы принадлежащего российскому «теневому флоту», у берегов Франции. Источник в правительстве Франции, говоривший на условиях анонимности, сообщил агентству AFP, что военно-морские силы задержали судно Boracay.