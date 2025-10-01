Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 1 октября 2025Мир

Франция задержала двух членов экипажа танкера якобы «теневого флота» России

BFMTV: Франция задержала двух членов экипажа остановленного у ее берегов танкера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Франция задержала двух членов экипажа танкера Boracay под флагом Бенина, который приписывают якобы «теневому флоту» России. Об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что речь идет о капитане и его помощнике. Танкер был остановлен у берегов Франции, два члена команды доставлены на допрос в морскую жандармерию в связи с расследованием, начатым прокуратурой французского Бреста.

Франция проверяет танкер, стоящий на якоре у Сен-Назера, на предмет нарушения морского права. Национальность и иные сведения о задержанных не раскрываются.

Французские вооруженные силы 1 октября были замечены на палубе танкера, якобы принадлежащего российскому «теневому флоту», у берегов Франции. Источник в правительстве Франции, говоривший на условиях анонимности, сообщил агентству AFP, что военно-морские силы задержали судно Boracay.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Увеличилось количество пострадавших при взрыве в российском кафе

    Зеленского уличили во лжи своим спонсорам

    Франция задержала двух членов экипажа танкера якобы «теневого флота» России

    Вице-президент США спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране

    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ

    Россия запланировала запустить процесс выбора нового генсека ООН

    Трамп заявил об ухудшении ситуации в Орегоне

    Пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-главой USAID от лица Порошенко

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» в бикини раздвинула ноги на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости