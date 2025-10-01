AFP: Франция задержала танкер, якобы принадлежащий теневому флоту России

Французские вооруженные силы были замечены на палубе танкера, якобы принадлежащего российскому «теневому флоту», у берегов Франции. Об этом пишет France 24 со ссылкой на агентство AFP.

Источник в правительстве Франции, говоривший на условиях анонимности, сообщил агентству AFP, что военно-морские силы задержали судно Boracay, плавающее под флагом Бенина. Франция проверяет танкер, стоящий на якоре у Сен-Назера на западе Франции, на предмет «серьезных правонарушений», заявил президент Эммануэль Макрон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков между тем обратил внимание на провокационные действия европейских стран в ряде акваторий. Он указал, что в ряде акваторий, в том числе на Балтике, страны Европы, предпринимают очень большое количество провокационных действий, которые не способствуют свободе торгового судоходства.