Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:30, 1 октября 2025Мир

Во Франции заявили о задержании танкера якобы «теневого флота» России

AFP: Франция задержала танкер, якобы принадлежащий теневому флоту России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французские вооруженные силы были замечены на палубе танкера, якобы принадлежащего российскому «теневому флоту», у берегов Франции. Об этом пишет France 24 со ссылкой на агентство AFP.

Источник в правительстве Франции, говоривший на условиях анонимности, сообщил агентству AFP, что военно-морские силы задержали судно Boracay, плавающее под флагом Бенина. Франция проверяет танкер, стоящий на якоре у Сен-Назера на западе Франции, на предмет «серьезных правонарушений», заявил президент Эммануэль Макрон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков между тем обратил внимание на провокационные действия европейских стран в ряде акваторий. Он указал, что в ряде акваторий, в том числе на Балтике, страны Европы, предпринимают очень большое количество провокационных действий, которые не способствуют свободе торгового судоходства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Швейцарские ледники стали таять быстрее

    Женщина поймала огромную рыбу и поставила мировой рекорд

    В ООН раскрыли последствие передачи ВСУ ракет Tomahawk

    Назван самый популярный iPhone

    Ярмольник рассказал об удовольствии от работы с Козловским

    Сенат США отклонил законопроект о прекращении шатдауна

    Нашествие медведей на российские города объяснили

    Россиянам предложили пляжные туры в октябре за 39 тысяч рублей с перелетом

    Валя Карнавал без штанов снялась в откровенной позе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости