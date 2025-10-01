Песков: Провокации Европы на Балтике заставляют Россию принимать меры

Провокационные действия европейских стран в ряде акваторий заставляют Вооруженные силы (ВС) России принимать необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, страны Европы, а также прибрежные государства предпринимают очень большое количество провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, совершенно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства. И иногда это заставляет российские ВС принимать, скажем так, призывающие к порядку меры», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Франции заявили, что власти проводят расследование возможного нарушения правил нефтяным танкером Boracay, который якобы принадлежит так называемому теневому флоту, участвующему в торговле российской нефтью.