13:20, 1 октября 2025

Кремль прокомментировал провокации Европы в Балтийском море

Песков: Провокации Европы на Балтике заставляют Россию принимать меры
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Провокационные действия европейских стран в ряде акваторий заставляют Вооруженные силы (ВС) России принимать необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, страны Европы, а также прибрежные государства предпринимают очень большое количество провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, совершенно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства. И иногда это заставляет российские ВС принимать, скажем так, призывающие к порядку меры», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Франции заявили, что власти проводят расследование возможного нарушения правил нефтяным танкером Boracay, который якобы принадлежит так называемому теневому флоту, участвующему в торговле российской нефтью.

