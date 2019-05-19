Оценены потери Украины из-за сокращения торговли с Россией

Украина потеряла около 80 миллиардов долларов за пять лет из-за сокращения торговли с Россией. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

По его словам, стране потребуется не менее 35 лет, чтобы вернуть экономику на уровень 2013 года. Депутат считает, что главное условие для этого — восстановление отношений с Россией.

Новинский отметил, что приоритетной целью избранного президента Украины Владимира Зеленского должно стать прекращение конфликта в Донбассе. Это, по мнению депутата, позволит объединить общество и обеспечить рост ВВП.

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В начале мая директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что объем торговли с Россией сократился на 11,5 миллиарда долларов без учета закупки российского газа в других странах. Эта сумма составляет менее 0,8 процента ВВП России и 10 процентов ВВП Украины.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, основным из которых был российский, оценивался в 15 миллиардов долларов.

Россия и Украина в 2015 году поочередно отменили договор о зоне свободной торговли. Киев и Москва также «обменялись» продуктовым эмбарго, российская сторона, кроме того, установила таможенные пошлины на украинские товары.

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