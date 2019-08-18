Глава партии Зеленского пожаловался на низкие зарплаты в Раде

Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков счел зарплаты депутатов Верховной Рады слишком низкими для такой работы. Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».

Украинские парламентарии получают оклад 36-37 тысяч гривен (около 98 тысяч рублей), с доплатами сумма вырастает до 50 тысяч гривен (примерно 130,2 тысячи рублей). «Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная», — указал Разумков.

Глава правящей партии считает, что Украине следует в этом плане взять пример с Европы, где депутаты «держатся за свою работу и понимают ее престиж» благодаря большим окладам и хорошим соцпакетам. При этом он не смог назвать нужную, по его мнению, зарплату для украинского депутата и подчеркнул, что по этому вопросу необходима «экспертная дискуссия».

Сам Разумков, который станет спикером Верховной Рады, будет получать около 50 тысяч гривен. «Мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса», — добавил он.

Глава президентской партии владеет консалтинговой компанией. В интервью политик подтвердил, что переписал на жену все свои доли, и подчеркнул, что «сенсации здесь не будет», поскольку его супруга официально является одним из его бизнес-партнеров.

В июле стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители официально не получают зарплату за свою работу. Свои должности они заняли в конце мая. Украинский лидер Владимир Зеленский за тот же период получил 40 727,27 гривны (около 102 тысяч рублей), из этой суммы было вычтено около восьми тысяч гривен в качестве налогов.

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