В партии Зеленского пообещали избавиться от неприкасаемых в своих рядах

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что его политическая сила намерена жестко следить за дисциплиной избранных от нее депутатов. Об этом сообщает УНИАН.

«Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно», — заявил он.

Политик подчеркнул, что партия несет репутационную ответственность за деятельность депутатов, так как выдвигала их именно она.

Материалы по теме Шаткий триумф Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?

Он добавил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе закон об отмене депутатской неприкосновенности. «Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых», — подытожил Разумков.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Из 424 избранных депутатов 323 раньше никогда не входили в Верховную Раду. Большинство из них ведет партия Зеленского — ни в списке партии, ни среди ее «мажоритарщиков» не было бывших или действующих депутатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!