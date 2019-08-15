Проведение досрочных выборов в Раду смогли обжаловать

Верховный суд Украины принял иск о признании досрочных выборов в Верховную Раду незаконными. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Харьковскую правозащитную группу».

В организации сообщили, что решение было принято в ночь на четверг, 15 августа. Судьи совещались более восьми часов. «Точно сказать, что именно решила Большая Палата, можно будет только после получения ее решения», — подчеркивается в сообщении.

Заявитель утверждает, что Конституционный суд, вынося решение о разрешении досрочных парламентских выборов, руководствовался не официальной версией главного закона страны, а текстом, размещенным на портале zakon.rada.gov.ua. Однако данная редакция Конституции так и не была опубликована в официальных СМИ, что делает ее недействительной.

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Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов. Это позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать однопартийное большинство в Раде.

В парламент также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос». Первое заседание Верховной Рады в новом составе должно состояться в начале сентября.

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