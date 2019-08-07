Партия Зеленского решила поделиться властью с оппозицией

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что пост вице-спикера Верховной Рады планируют отдать оппозиции. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически», — заявил Разумков, отвечая на вопрос, представителю какой партии достанется пост вице-спикера украинского парламента.

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Он отметил, что трудно ответить, как оппозиция будет договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность. Разумков не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам и будет голосование.

«Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения», — подытожил он.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Из 424 избранных депутатов 323 раньше никогда не входили в Верховную Раду. Большинство из них состоят в партии Зеленского — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов.

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