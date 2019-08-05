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Члены «Слуги народа» научились быть депутатами

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В Трускавце Львовской области Украины завершилось обучение будущих депутатов от президентской партии «Слуга народа». Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер политической силы Евгения Кравчук.

По ее словам, опыт создания курсов для депутатов был признан в партии удачным. Однако на этом обучение будущих парламентариев не заканчивается. «Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go — мы основываем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы», — сообщила она.

На выпускном все члены «Слуги народа» получили четыре документа: личную стратегию, предложения внедрения политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику действенной, и план такого внедрения.

Организатором курсов стала Киевская школа экономики. Тренинг для будущих депутатов проходит в отеле Rixos. Стоимость номера в нем начинается от 3,6 тысячи гривен (8,9 тысячи рублей) в сутки. Стоимость самих курсов является коммерческой тайной. Однако поскольку за проживание, как и обучение, платила партия, узнать о масштабах расходов можно будет из партийной сметы.

Как писали СМИ, в ходе обучения на лекциях и в перерывах будущие депутаты вели себя как студенты. Так, сразу после объявления перемены, десятки народных избранников срывались и бежали в буфет за кофе.

Кроме того, во время обучения произошел скандал — СМИ опубликовали запись лекции советника Владимира Зеленского Никиты Потураева, в которой он говорил о никчемности избранных депутатов от партии «Слуга народа». «Вы ошибочно думаете, что вы все политики. Нет. Все вы — политически никто. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский», — говорил он им.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Из 424 избранных депутатов 323 раньше никогда не входили в Верховную Раду. Большинство из них ведет партия президента Зеленского — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов.

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