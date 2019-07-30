Соратники Зеленского на учебе для будущих депутатов показали любовь к безделью

Члены партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которые ранее никогда не работали в украинском парламенте, начали недельное обучение в Трускавце Львовской области. На лекциях и в перерывах будущие депутаты ведут себя как студенты, пишет «Громадське».

Так, сразу после объявления перемены, десятки народных избранников срываются и бегут в буфет за кофе. Самые проворные успевают найти себе место на диванах в холле. «Я уже забыл, о чем нам говорили», — признался один из «студентов».

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Тренинг для будущих депутатов проходит в отеле Rixos. Стоимость номера в нем начинается от 3,6 тысячи гривен (8,9 тысячи рублей) в сутки. За проживание, как и обучение, платит партия.

На выпускном все члены «Слуги народа» получат четыре документа: личную стратегию, предложения внедрения политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику действенной, и план такого внедрения.

Ранее в июле стало известно, что спикером Верховной Рады 9-го созыва, вероятнее всего, станет глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Сообщалось, что как минимум 250 депутатов, прошедших в парламент от этой политической силы, проголосуют за его кандидатуру.

Парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти в Раду также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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