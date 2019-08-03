Депутатов разули перед визитом Зеленского

В отеле Rixos в городе Трускавец Львовской области, где проходит тренинг для будущих народных депутатов от партии «Слуга народа», усилили меры безопасности перед приездом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее данным, на входе в отель установлены рамки. Всех входящих в здание, в том числе будущих нардепов, просят открыть сумки и снять обувь.

Кроме того, в центре Трускавца взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов.

Обучение членов пропрезидентской «Слуги народа» началось в конце июля. На выпускном каждый «студент» получит четыре документа: личную стратегию, предложения внедрения политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику действенной, и план такого внедрения.

Курсы проходят в отеле, стоимость одной ночи проживания в котором начинается от 3,6 тысячи гривен (8,9 тысячи рублей) в сутки. За проживание, как и обучение, платит партия.

Парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти в Верховную Раду также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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