Россиян предупредили о смерчах на популярных курортах Кубани

Синоптик Макарова: На участке от Анапы до Магри 4 и 5 июля прогнозируются смерчи

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей и гостей Кубани об опасности формирования смерчей в эти выходные — 4 и 5 июля, пишет ТАСС.

Смерчи прогнозируются на участке черноморского побережья от Анапы до Магри, в основном они формируются над морем и остаются над поверхностью воды.

Однако в некоторых случаях смерчи могут выходить и на сушу, поэтому стоит быть осторожнее.

Кроме того, по словам Макаровой, в выходные на реках бассейна Кубани, юго-западных притоках и реках Черноморского побережья, в том числе на территории Сочи и Сириуса, ожидается сильный рост уровня воды.

Ранее мощный смерч снес крыши домов и лишил света жителей Бурятии. В сети появились кадры страшного природного явления.