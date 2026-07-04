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08:37, 4 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о смерчах на популярных курортах Кубани

Синоптик Макарова: На участке от Анапы до Магри 4 и 5 июля прогнозируются смерчи
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей и гостей Кубани об опасности формирования смерчей в эти выходные — 4 и 5 июля, пишет ТАСС.

Смерчи прогнозируются на участке черноморского побережья от Анапы до Магри, в основном они формируются над морем и остаются над поверхностью воды.

Однако в некоторых случаях смерчи могут выходить и на сушу, поэтому стоит быть осторожнее.

Кроме того, по словам Макаровой, в выходные на реках бассейна Кубани, юго-западных притоках и реках Черноморского побережья, в том числе на территории Сочи и Сириуса, ожидается сильный рост уровня воды.

Ранее мощный смерч снес крыши домов и лишил света жителей Бурятии. В сети появились кадры страшного природного явления.

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