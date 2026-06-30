Сильный смерч повредил дома и лишил света жителей российского региона

Сильный смерч снес крыши домов и лишил света жителей Бурятии

Сильный смерч снес крыши домов и лишил света жителей Бурятии. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Shot.

Речь идет о поселке Онохой. На видео местных жителей можно заметить, как движущаяся воронка огромного размера поднимается высоко к небу, сметая все на своем пути. В результате удара стихии с домов полетели листы кровли. «Это вообще что такое? Закрывай окна, у нас крыша летит, по ходу!» — крикнула домочадцам автор одного из видео. Люди также сняли крупный град размером с грецкий орех, который побил урожай. Позднее молния ударила в линии электропередачи, оставив поселок без электричества.

Ранее в июне смерчи обрушивались на Краснодарский край и Свердловскую область. В Кушве на Урале было повреждено более 100 домов, десятки автомобилей, а более пяти тысяч жителей региона остались без света.

