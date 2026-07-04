Политолог Никсон: Запад не способен изменить исход конфликта на Украине

У Запада отсутствуют политические, экономические и военные ресурсы, которые нужны для того, чтобы поддержать Украину. В то время как Россия показывает успехи на фронте, рассказал в беседе с «Известиями» американский политолог Гарланд Никсон.

По его мнению, страны НАТО предпринимают шаги на фоне ухудшения положения Украины на поле боя. Но это не меняет общей динамики конфликта.

«И в какой-то момент Украина станет нестабильной и фактически неподъемной для Запада. У Запада не хватит ни политической силы, ни экономической, ни военной базы, чтобы спасти киевский режим», — подчеркнул Никсон.

Ранее сообщалось, что Запад совершил фатальную ошибку и убедил себя в неизбежности войны с Россией. Теперь страны продолжают строить свою политику по Украине на ложных представлениях, пришел к такому выводу профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Также на Западе заявили, что Вооруженные силы России преуспевают на поле боя и движутся к установлению полного контроля над Донбассом.