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18:44, 3 июля 2026Мир

На Западе высказались об успехах армии России в зоне СВО

Профессор Миршаймер: Дела на поле боя у армии России идут хорошо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России преуспевают на поле боя и движутся к установлению полного контроля над Донбассом. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Дело в том, что на поле боя у русских дела идут довольно неплохо. (...) Они движутся к установлению контроля над всем Донбассом. Им осталось совсем немного, прежде чем они смогут контролировать всю эту территорию», — отметил эксперт.

Миршаймер отметил, что Российская армия довольно успешно выступает на поле боя и эффективно парирует атаки беспилотников, к которым сумела адаптироваться.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия как никогда близка к достижению своих территориальных целей в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, бескомпромиссная позиция лидеров Запада лишь усугубляет положение Киева.

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