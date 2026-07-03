На Западе высказались об успехах армии России в зоне СВО

Профессор Миршаймер: Дела на поле боя у армии России идут хорошо

Вооруженные силы (ВС) России преуспевают на поле боя и движутся к установлению полного контроля над Донбассом. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Дело в том, что на поле боя у русских дела идут довольно неплохо. (...) Они движутся к установлению контроля над всем Донбассом. Им осталось совсем немного, прежде чем они смогут контролировать всю эту территорию», — отметил эксперт.

Миршаймер отметил, что Российская армия довольно успешно выступает на поле боя и эффективно парирует атаки беспилотников, к которым сумела адаптироваться.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия как никогда близка к достижению своих территориальных целей в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, бескомпромиссная позиция лидеров Запада лишь усугубляет положение Киева.