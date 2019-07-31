Политтехнолог Зеленского указал депутатам «Слуги народа» на их никчемность

Украинский политтехнолог Никита Потураев рассказал на лекции для избранных депутатов от партии президента «Слуга народа» про их никчемность. Об этом пишет издание Страна.ua.

«Вы ошибочно думаете, что вы все политики. Нет. Все вы — политически никто. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский», — заявил он.

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«Многие, мягко говоря, ***** (очень сильно удивились — прим. Ленты.ру) и начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто?», — рассказал изданию присутствовавший на лекции депутат.

Ранее сообщалось, что члены партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которые ранее никогда не работали в украинском парламенте, начали недельное обучение в Трускавце Львовской области. На лекциях и в перерывах будущие депутаты ведут себя как студенты, моментально забывающие прослушанный материал.

Парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти в Раду также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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