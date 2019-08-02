Обругавший депутатов советник Зеленского заявил об атаке на президентскую партию

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что публикация его жестких заявлений в адрес избранных на последних парламентских выборах депутатов является «информационной спецоперацией» против партии «Слуга народа». Об этом он сказал в интервью изданию «Главком».

По его словам, публикацией его заявлений кто-то пытается подорвать единство президентской политической силы. «Но это все — жалкие попытки и даже смешные. Мы здесь, в Трускавце, над этим прекрасно все посмеялись», — рассказывает он. При этом Потураев осудил человека, который передал аудиозапись СМИ, назвав его действия неэтичными.

Поясняя свою грубую речь в адрес будущих депутатов, советник президента Владимира Зеленского заявил, что это необходимо было для того, чтобы «расставить акценты», чтобы будущие народные избранники смогли найти свою «политическую субъектность».

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30 июля сообщалось, что члены партии «Слуга народа», которые ранее никогда не работали в украинском парламенте, начали недельное обучение в Трускавце Львовской области. На лекциях и в перерывах будущие депутаты ведут себя как студенты, моментально забывающие прослушанный материал.

Во время обучения произошел скандал — СМИ опубликовали запись лекции Потураева, в которой он говорил о никчемности избранных депутатов от партии «Слуга народа». «Вы ошибочно думаете, что вы все политики. Нет. Все вы — политически никто. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский», — говорил он им.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Из 424 избранных депутатов 323 никогда раньше не входили в Верховную Раду. Большинство из них ведет партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов.

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