В США помогут неопытным депутатам Верховной Рады

Агентство США по международному развитию (USAID) пригласило впервые избранных депутатов Верховной Рады Украины принять участие в двухдневном тренинге «Деятельность народного депутата и его команды». Об этом в субботу, 3 августа, сообщается на официальном сайте парламента.

«Участники двухдневного тренинга получают знания о правовой основе и форме работы народного депутата Украины. Тренинг позволяет в будущем выстроить эффективную работу команды, обеспечить действенные коммуникации и взаимодействия в парламенте с правительством, органами местного самоуправления и общественностью», — говорится о задачах мероприятия в заявлении.

Тренинг пройдет 5 и 6 августа в селе Подгорцы Киевской области. Предполагается, что в нем примут участие не более 25 человек. Организаторы обещают обеспечить проезд, проживание и питание депутатов.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Из 424 избранных депутатов 323 никогда раньше не входили в Верховную Раду.

Ранее в июле USAID опубликовало документ о планах по борьбе с «пагубным влиянием Кремля» в странах-партнерах США. МИД России назвал эту доктрину инструментом идеологической борьбы «в духе Холодной войны».

Программа USAID, направленная на развитие независимости и эффективности парламента Украины, была запущена в ноябре 2013-го, незадолго до того, как граждане страны вышли на улицы с требованием отправить в отставку тогдашнего президента страны Виктора Януковича. До 2012 года американское агентство, занимающееся оказанием помощи и поддержкой демократии в зарубежных странах, работало и на территории России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!