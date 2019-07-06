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США задумали бороться с «пагубным влиянием Кремля»

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Вашингтон объявил о запуске программе по борьбе с «пагубным влиянием Кремля». Соответсвующий документ опубликован на сайте Агентства США по международному развитию (USAID).

Согласно программе, США планируют «помогать правительствам, гражданскому обществу, частным лицам в странах-партнерах на пути к самодостаточности» и поддерживать экономическую и демократическую устойчивость в этих государствах. Отмечается, что речь идет о развитии свободы и демократии в России, постсоветских странах и государствах Варшавского договора.

«Правительство России и его доверенные лица стремятся ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров», — сказано в документе. В связи с этим американское правительство планирует «создавать инструменты» для настроенных на реформы лидеров, развивать гражданское общество, которое борется с коррупцией во власти, поддерживать независимые СМИ и бороться за энергетическую и экономическую независимость этих стран.

В мае конгресс США захотел направить не менее 280 миллионов долларов на противодействие России. Средства предлагается потратить на укрепление демократии в России и соседних с ней странах, в том числе наиболее уязвимых перед кампаниями Москвы по злонамеренному влиянию.

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