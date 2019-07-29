Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины

На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают шесть кандидатов на эту должность. Это заместитель главы офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айварас Абромавичус, а также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Источник в администрации президента сообщил изданию, что в течение нескольких недель офис проводил переговоры с кандидатами, по итогам которых двое из них оказались на грани вылета из списка претендентов. Их фамилии не были названы.

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Эти кандидаты вызвали недовольство офиса, поскольку они настаивают на самостоятельности правительства. В администрации президента же считают, что кабинет министров должен согласовывать все решения с главой государства.

Собеседник издания отметил, что в офисе Зеленского хотят использовать все преимущества получения большинства голосов в парламенте. Это даст администрации президента возможность сформировать профессиональное технократическое правительство, которое будет полностью поддерживать главу государства.

Во время выборов в Верховную Раду Зеленский рассказал о качествах, которыми должен обладать будущий премьер-министр. Президент считает, что правительство возглавит профессиональный экономист без политического прошлого, который ранее не занимал ни эту должность, ни пост спикера парламента, ни пост главы какой-либо парламентской фракции.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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