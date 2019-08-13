Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств. Об этом в эфире YouTube-канала GolosTV.UA предупредил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

«Либертарианство — это, по сути, правый анархизм. Всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет», — пояснил он.

Политолог добавил, что уже слышал о предложениях отменить полностью бесплатное образование в вузах и школах, а также о внедрении страховой, платной «медицины». По его словам, также были заявления по страховой медицине, «по сути — платной».

О том, что партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство, 28 мая заявил советник главы государства и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук. По словам политика, перед партией стоит задача создать новую модель экономики, благодаря которой Украина станет «сервисом», запускающим частные инициативы во все сферы, где каждая идея находится под судебной защитой, а инвестор получает гарантии и рабочие места. «В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. Мы с этого начали формировать наши с ним [Зеленским] отношения: либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — рассказал он.

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