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Украинский министр пожаловался на работу в Раде

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Владислав Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поделился впечатлениями от работы в Верховной Раде. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

По словам Криклия, быть народным депутатом ему не понравилось. В частности, он отметил, что рабочие места в Раде неудобные, и предложил создать вместо них открытый офис.

«Я посидел с утра до вечера там в первый сессионный день. Но там настолько неудобные кресла, они коротенькие, коленки, ноги как-то упираются. Очень неудобный угол. Ноги начинают неметь и я потом просто не мог встать», — поделился бывший депутат, добавив, что на таком рабочем месте «можно получить инвалидность».

Криклий был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года занял должность министра инфраструктуры Украины.

В августе глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков счел зарплаты депутатов Верховной Рады слишком низкими для такой работы. По его словам, Украине следует в этом плане взять пример с Европы, где депутаты «держатся за свою работу и понимают ее престиж» благодаря большим окладам и хорошим соцпакетам.

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