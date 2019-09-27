В Киеве увидели «суицидальный настрой» в желании восстановить авиарейсы в Россию

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что «надо иметь какой-то суицидальный настрой», чтобы предложить восстановление авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в интервью изданию «Экономическая правда».

По его словам, Россия с Украиной находится в состоянии войны, поэтому отмена запрета на прямые авиаперелеты между странами «опасна для украинцев». Он заявил, что Киев не хочет повторения ситуации с крушением «Боинга» рейса МН17. Министр добавил, что он не говорит о геополитических вещах. По его мнению, восстановление авиасообщения между Москвой и Киевом может стать «месседжем» для Запада, означающим прогресс в российско-украинских отношениях.

«Тогда вопрос: зачем мы за какими-то дополнительными санкциями в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, минские договоренности? Поэтому пока, учитывая, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще», — сказал Криклий.

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Отвечая на вопрос журналиста о возможности полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, Криклий подчеркнул, что это вопрос другого характера. Свои слова он объяснил экономической выгодой, которую Украина получает от перевозки российских грузов транзитом через свою территорию. При этом он отметил, что пассажирские перевозки на данном направлении являются одними из немногих прибыльных для Украины.

«Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь. Мы и так для экономики Беларуси уже хорошие условия создали», — добавил министр.

28 августа в Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина пока не готова к диалогу о возобновлении регулярного авиасообщения с Россией. Оно было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, с 3 апреля 2019 года Украина прекратила и нерегулярное авиасообщение с Россией.

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