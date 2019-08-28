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Россия оценила готовность Украины к возобновлению авиасообщения

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Украина пока не готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В МИД считают, что решение Киева пропустить российский самолет над своей территорией в начале августа не означает готовность властей Украины обсудить восстановление авиаперелетов. По мнению дипломатов, разрешение было выдано из-за надвигающейся грозы, которая угрожала безопасности пассажиров. На самом же деле Украина не проявляет интереса к урегулированию этого вопроса, отметили в министерстве.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий считает, что отмена запрета на перелеты сыграет важную роль в нормализации отношений между странами. По его мнению, Зеленский может снять ограничения на авиасообщение, поскольку такая потребность есть у украинских граждан.

В конце июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием восстановить авиасообщение с Россией. Авторы инициативы подчеркнули, что из-за запрета страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с родными. Позже Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией.

7 августа Украина позволила Boeing-738, принадлежащему авиакомпании «Глобус», войти в свое воздушное пространство. Самолет находился на территории Украины 26 минут и пролетел над Львовской областью. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила Киев за это.

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, с 3 апреля 2019 года Украина прекратила и нерегулярное авиасообщение с Россией.

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