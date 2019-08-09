Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной

В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам представителей холдинга, таким образом экипажу лайнера пришлось обходить шторм: пилот Boeing-738 запросил разрешение у диспетчера на перелет над Украиной для обхода грозового фронта, и разрешение было получено.

В украинском предприятии по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух» подтвердили, что диспетчеры принимали решение в соответствии с законодательными актами и стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

7 августа самолет российского авиаперевозчика «Глобус», входящего в холдинг S7, Boeing-738 пролетел над Львовской областью. Разрешение было дано, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за плохих погодных условий. Самолет находился в воздушном пространстве Украины 26 минут.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года по инициативе Киева.

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