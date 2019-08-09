В МИД России поблагодарили Украину

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова оценила разрешение Киева российскому самолету пролететь над Украиной. Соответствующий пост появился у нее в Facebook.

«Отличная новость! Спасибо!» — написала дипломат.

До этого стало известно, что российский самолет авиакомпании «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG, который летел из итальянского города Бари в Москву, получил такое разрешение в связи с грозовым фронтом. РИА Новости сообщает, что самолет находился над территорией этой страны в воздухе 26 минут.

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, с 3 апреля 2019 года Украина прекратила и нерегулярное авиасообщение с Россией.

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