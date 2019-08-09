На Украине рассказали о «воюющей» за Крым России

Россия «выступает воюющей стороной» по вопросу Крыма, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

Политик отметил, территория полуострова включена в состав России, там находятся российские войска и присутствуют российские флаги. «Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором», — сказал Волошин.

При этом депутат заявил, что обвинения Киева в адрес российских властей из-за конфликта на Донбассе не находят реальных подтверждений даже в отчетах генштаба Украины.

Ранее Волошин заявил о том, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт. Политик отметил, что жители полуострова не позволят «Украине забрать Крым себе». Волошин добавил, что этот вопрос следует отложить на десятилетия, а сейчас главное — остановить конфликт на Донбассе, так как именно это является главной проблемой в нормализации отношений между украинской и российской сторонами.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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