На Украине признали невозможность возвращения Крыма

Вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин. Об этом сообщает портал «ПолитНавигатор».

Политик отметил, что жители полуострова не позволят «Украине забрать Крым себе». «Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: "Ребята, вы же понимаете, что всё. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?!"», — отметил он.

Волошин добавил, что этот вопрос следует отложить на десятилетия, а сейчас главное — остановить конфликт на Донбассе, так как именно это является главной проблемой в нормализации отношений между украинской и российской сторонами. «Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?», — спросил он.

В июне Волошин объявил, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. Он уточнил, что полуостров мог бы войти в состав России еще в 1990-е, если бы тогда страну возглавлял не Борис Ельцин, а Владимир Путин. Волошин заявил, что тогда Крым остался украинским только благодаря «мудрым поступкам руководства того времени».

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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