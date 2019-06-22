Украинский дипломат посчитал возвращение Крыма России предрешенным

Бывший украинский дипломат Олег Волошин объявил, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. Свое мнение он высказал в эфире телеканала NewsOne. Запись эфира с его участием доступна на YouTube.

Волошин уточнил, что Крым мог бы войти в состав России еще в 1990-е, если бы тогда страну возглавлял не Борис Ельцин, а Владимир Путин. «Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100 процентов без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота», — сказал он.

Экс-дипломат считает, что тогда Крым остался украинским только благодаря «мудрым поступкам руководства того времени».

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Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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