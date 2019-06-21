Чехия призвала Украину смириться с потерей Крыма

Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым стал частью России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Barrandov.

Глава государства отметил, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России. Кроме того, он отметил смягчение позиций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер.

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«Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить», — резюмировал он.

20 июня Совет ЕС продлил на год экономические санкции против России из-за вхождения в ее состав Крыма. Санкции касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

17 июня французский лидер заявил, что Париж выступает за возвращение российской делегации в ПАСЕ и «нормализацию». Свою позицию он объяснил тем, что от ограничительных мер страдает не российское государство, а его граждане. В случае выхода России из Совета Европы они потеряют возможность подавать иски в Европейский суд по правам человека.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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