Поддержавший Россию Макрон ошеломил Верховную Раду

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент «ошеломлен» позицией президента Франции Эммануэля Макрона по членству России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Запись ее выступления доступна на YouTube-канале информационного управления Верховной Рады.

По словам Геращенко, европейские страны сменили риторику и «пытаются раскрыть объятия» перед Россией, несмотря на то, она якобы «не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ». Она напомнила, что Белоруссия не входит в Совет Европы из-за действующей в стране смертной казни, и возмутилась, что Россия возвращается в организацию «вопреки» конфликту в Донбассе.

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Возмутившие Геращенко слова Макрон сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Париже 17 июня. Тогда президент Франции заявил, что Париж выступает за возвращение российской делегации в ПАСЕ и «нормализацию», чтобы не допустить полного ухода России из Совета Европы. Свою позицию он объяснил тем, что от подобных ограничительных мер страдает не российское государство, а российские граждане, которые в случае выхода России из СЕ могли лишиться возможности подавать иски в Европейский суд по правам человека.

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Украинские власти заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов». 19 июня совет Госдумы России утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи, тем самым начав процесс возвращения в организацию.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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