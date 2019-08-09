В Крыму подняли украинский флаг

В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

По его словам, флаг был поднят «местными патриотами Украины» в городе Судаке в память о погибших в Донбассе 6 августа четырех украинских военнослужащих.

Материалы по теме «Нас как бы не спросили» Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю

Ранее украинский штаб Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о гибели четырех десантников ВСУ в результате обстрела со стороны вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Инцидент стал поводом для звонков президента Украины Владимира Зеленского своим коллегам из России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.

В то же время в ДНР опровергают причастность армии республики к гибели украинских солдат. По их данным, силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!