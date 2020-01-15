Высокие зарплаты украинских чиновников объяснили борьбой с коррупцией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты топ-чиновников борьбой с коррупцией. Об этом он написал в своем Facebook.

Гончарук заявил, что благодаря высоким доходам они не получают зарплаты в конвертах от реализации теневых схем и откатов.

«Мы преодолеваем коррупционную практику во власти. Министры — государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться», — подчеркнул он.

В конце 2019 года сразу несколько украинских министров пожаловались на низкую зарплату. 12 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что когда он начал работать на своем посту, то ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Ситуация с оплатой изменилась в ноябре, теперь Малюська ежемесячно зарабатывает 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), однако эта сумма также его не устраивает.

В начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также заявил, что живет на собственные сбережения, а денег, которые ему за министерскую работу выплачивает государство, «хватает только на Uber». За ноябрь Милованову выплатили 64 306 гривен (172 223 рубля).

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