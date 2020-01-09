Украинский министр потратил на командировки семь зарплат

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель потратил на заграничные командировки в 2019 году сумму, равную семи его месячным зарплатам. Об этом сообщает портал «Українські Новини».

С сентября 2019 года Оржель совершил 11 поездок за рубеж, на которые было потрачено более 240 тысяч гривен (около 610 тысяч рублей). Самая дорогая командировка чиновника состоялась в Нью-Йорк с 22 по 25 сентября. Стоимость поездки в США составила 62 174 гривны (около 160 тысяч рублей).

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Кроме того, Оржелю компенсировали почти 48 тысяч гривен (122 тысяч рублей) за поездку в Берлин и Минск, которые состоялись с 18 по 20 декабря.

Также министр энергетики посетил Литву, США (за счет секретариата правительства), Испанию, Азербайджан и дважды Австрию. При этом командировок по Украине, согласно ответу министерства на запрос издания, Оржель не совершал.

Ранее сообщалось, что Оржель заработал в октябре 2019 года более 33 тысяч гривен (84 тысячи рублей), а с учетом налогов он получил на руки около 27 тысяч гривен (69 тысяч рублей).

В конце 2019 года сразу несколько украинских министров пожаловались на низкую зарплату. 12 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что когда он начал работать на своем посту, то ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Ситуация с оплатой изменилась в ноябре, теперь Малюська ежемесячно зарабатывает 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), однако эта сумма также его не устраивает.

В начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также заявил, что живет на собственные сбережения, а денег, которые ему за министерскую работу выплачивает государство, «хватает только на Uber». За ноябрь Милованову выплатили 64 306 гривен (172 223 рубля).

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