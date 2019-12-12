Украинский министр пожаловался на низкую зарплату

Министр юстиции Украины Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату. Его слова передает «24 канал».

Малюська рассказал, что когда он начал работать министром, он ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Министр указывает, что на жизнь этих средств ему не хватало, поскольку до поступления на госслужбу он тратил не меньше ста тысяч гривен (около 270 тысяч рублей). Продолжать работу в кабинете министров в таких условиях ему позволяли сделанные на предыдущей работе сбережения, однако, как утверждает Малюська, их бы ему хватило только на год.

Ситуация с оплатой министерского труда несколько изменилась в ноябре, когда членам кабинета удалось договориться о надбавках. Теперь Малюська ежемесячно зарабатывает 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), однако эта сумма также его не устраивает. «Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит», — говорит министр, добавляя, что он должен кормить четверых детей.

При этом Малюська рассказал о готовности правительства решить проблему и поднять министрам зарплату. По его словам, этот шаг поможет привлечь иностранных инвесторов, которые смогут убедиться, что украинские министры не вынуждены брать взятки, чтобы обеспечить свою жизнь.

Малюська является не первым украинским министром, который жалуется на низкую зарплату. В начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также заявил, что живет на собственные сбережения, а денег, которые ему за министерскую работу выплачивает государство, хватает только на такси.

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