Жители города в Донбассе заработали больше киевлян

Министр экономики Украины Тимофей Милованов назвал расположенный в Донецкой области Мариуполь городом с самой высокой средней зарплатой в стране. Об этом он рассказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1». Запись доступна на YouTube.

Милованов рассказал, что задал в своей социальной сети вопрос о городе с самой высокой средней зарплатой в стране. В комментариях мэр Мариуполя сказал ему, что средняя зарплата там выше, чем в Киеве. «Я не поверил и проверил», — добавил министр.

Он рассказал, что по данным Госстата во втором квартале этого года средняя зарплата в Мариуполе составила 17 114 гривен (44 255 рублей), а в Киеве — 15 561 гривен (40 239 рублей).

«В Мариуполе ищут на вакансии людей. Бизнес ищет людей, чтобы взять на работу, поэтому зарплаты более высокие. Это не всегда правда, когда говорят, что только в Киеве есть работа», — подчеркнул Милованов.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил перед кабинетом министров задачу обеспечить рост экономики страны. По словам главы правительства, рост экономики должен составить пять-семь процентов в год. «Что нужно для экономического роста? Для того чтобы создавались рабочие места? Нужны для начала дешевые ресурсы. Они сейчас дорогие, так как нам не верят как государству… Это нужно изменить», — заключил он.

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