Украинский министр пожаловался на хватающую только на Uber зарплату

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов оказался неудовлетворен размером своей зарплаты. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, он получает 18 тысяч гривен (около 47 тысяч рублей), но их ни на что не хватает. Милованов заявил, что он живет на собственные сбережения.

«То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже болезненный вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата», — признался украинский министр.

Ранее в интервью «Украинской правде» спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости повысить депутатскую заплату. По его словам, она должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей), чтобы избежать коррупции и соблазна взяток. В то же время Разумков отметил, что ему такой зарплаты хватает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru



