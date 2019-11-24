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Эксперт сравнил украинскую экономику с больным человеком

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Политический эксперт Андрей Головачев сравнил экономическую ситуацию на Украине со страдающим многочисленными болезнями человеком. Его мнение привел «Главред».

Головачев назвал аналогию между здоровьем и экономикой удачной. Он добавил, что «лечение одной болезни приводит к обострению другой», и привел в пример эмиграцию украинцев из-за низких заработных плат. Пытаясь решить проблему, на Украине постоянно поднимают минимальную зарплату, которая опережает рост производительности труда. В результате предприниматели не могут платить установленные суммы, сокращают количество рабочих мест, безработица растет и все больше граждан уезжают за рубеж. «Круг замкнулся! На лицо саморазрушающийся процесс», — написал Головачев.

Он также считает, что украинская экономика стагнирует и нет реального экономического роста. Проводя аналогию, эксперт рассказал, что в медицине нет однозначных методов лечения для всех пациентов. «Больная экономика Украины», по его мнению, будет страдать даже при правильно принятых решениях.

Кроме прочего, эксперт заявил, что пенсионный фонд на Украине «практически уничтожен». Он отметил, что пока никто не может сказать, куда движется украинская экономика. «Может быть больному полегчает, а может быть он испустит дух», — заключил Головачев.

Ранее , в октябре, Украине напророчили обрушение экономики в случае, если в стране начнется приватизация государственных предприятий. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказали, что нынешняя украинская власть «не в состоянии обеспечить развитие национальной экономики».

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