На Украине резко подорожал газ

На Украине резко выросла цена на импортный газ. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

В ведомстве подсчитали, что в октябре текущего года (по сравнению с сентябрем) стоимость топлива увеличилась в среднем на 14,2 процента в долларовом эквиваленте — до 4988,5 гривен (203,7 долларов) за тысячу кубометров.

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В начале ноября глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией. По его словам, подземное хранение газа (ПХГ) на Украине сможет обеспечить отопительный сезон в стране.

Глава Минэнерго рассказал о рекордном количестве закачанного газа в украинских ПХГ. Оржель был уверен, что страна не нуждается в поставках.

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