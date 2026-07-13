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21:31, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Фотография американского сенатора из больницы вызвала волну теорий заговора

TMZ: Фотография сенатора Макконнелла из больницы вызвала волну теорий заговора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Митч Макконнелл

Митч Макконнелл. Фото: Courtesy Mitch McConnell / Globallookpress.com

Фотография американского сенатора Митча Макконнелла из больницы вызвала волну теорий заговора, об этом сообщает портал TMZ.

84-летний республиканец недавно был госпитализирован. Как заявил его представитель Дэвид Попп, причиной стало падение, после которого политик потерял сознание. Серьезных травм он не получил, однако лечение осложняется из-за последствия перенесенного полиомиелита, которые усугубились с возрастом.

Как отмечает издание, фотография Макконнелла, призванная убедить всех в том, что сенатор в добром здравии, оказала противоположный эффекта. «Множество людей утверждают, что она либо была сгенерирована ИИ, либо отредактирована в фотошопе или переработана», — говорится в публикации.

Некоторое пользователи сети обратили внимание на рубашку, в которой политик появлялся на публике в 2023 году, это может говорить об обработке старого фото. Другие указали, что в руках Макконнелл держит воскресный выпуск The Washington Post, однако страница странно сгибается в его руках. Источник TMZ на условиях анонимности заявил, что фотография из больницы подлинная.

В 2023 году 81-летний Митч Макконнелл впал в ступор во время интервью на 30 секунд. Он замер после вопроса о своем переизбрании.

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