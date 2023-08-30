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22:33, 30 августа 2023Мир

Лидер республиканцев в сенате впал в ступор во время интервью

NBC: лидер республиканцев в сенате Макконнелл замер после вопроса о переизбрании

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер республиканцев в сенате 81-летний Митч Макконнелл впал в ступор во время интервью на 30 секунд. Он замер после вопроса о своем переизбрании, сообщил телеканал NBC.

Политика спросили, планирует ли он переизбираться в 2026 году. Он застыл, и даже то, что помощница громко повторила вопрос ему на ухо, не вывело его из состояния оцепенения, и неловкая пауза продолжилась. Как позднее прокомментировал случившееся представитель Макконнелла, у него на мгновение закружилась голова, политик чувствует себя хорошо.

Ранее президент США, демократ Джо Байден признался в усталости от своего возраста, об этом сказано в пока неопубликованной книге журналиста Франклина Фоера. «Его преклонные годы стали помехой, лишая его энергии для активного публичного присутствия», — написал автор.

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    Александра Синицына
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