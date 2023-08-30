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12:09, 30 августа 2023Мир

Байден признался в усталости от своего возраста

Guardian: президент США Байден признался в усталости от своего возраста

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден признался в усталости от своего возраста. Об этом сказано в еще не опубликованной книге американского журналиста Франклина Фоера «Последний политик», которая оказалась у издания The Guardian.

«Его преклонные годы стали помехой, лишая его энергии для активного публичного присутствия», — пишет Фоер. По его словам, глава государства в личном общении несколько раз говорил об усталости.

Он также отметил, что публичный имидж Байдена демонстрирует «физический упадок и притупление умственных способностей», однако этому не могут помочь лекарства и физические упражнения. Кроме того, политик не появляется на заседаниях до десяти утра, пишет автор.

Ранее Байден зачитал со шпаргалки приветственную речь для лидера Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса. Уточняется, что глава Белого дома положил на колени несколько листов с предположительно заготовленной речью.

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    Анастасия Заикина
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