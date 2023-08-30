Байден зачитал речь для президента Коста-Рики со шпаргалки

Президент США Байден зачитал приветствие президенту Коста-Рики со шпаргалки

Президент США Джо Байден зачитал со шпаргалки приветственную речь для лидера Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса. Видео встречи опубликовал Белый дом на YouTube-канале.

На кадрах видно, как глава Белого дома положил на колени несколько листов с предположительно заготовленной речью. В ходе речи он периодически смотрел на бумаги, чтобы зачитать слова.

Ранее сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол раскритиковал президента США Джо Байдена за использование карточек с подсказками в ходе своих публичных выступлений. По его мнению, тот факт, что Байден регулярно прибегает к помощи шпаргалок, указывает на имеющееся у него расстройство когнитивных функций.